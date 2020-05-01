Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму возбудило уголовные дела о получении взятки и посредничестве в ее получении в отношении начальника отдела межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Республике Крым и городе Севастополе и его заместителя. Об этом 1 мая говорится в сообщении на сайте управления по региону.

По данным следствия, 30 апреля 2020 года начальник отдела через своего заместителя получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию обращенных в собственность государства двух автомобилей и прицепа. Транспортные средства были непригодны для реализации. То есть деньги чиновники взяли за действия, которые входили в их должностные обязанности.

«Должностные лица ведомства были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — рассказали в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по факту получении взятки в значительном размере (ч.2 ст. 290 УК РФ) и о посредничестве во взяточничестве (ч.1 ст. 291.1 УК РФ). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, с ними проводятся следственные действия, в рамках обысков изъята документация.

Накануне в Екатеринбурге по делу о взятке задержали советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова.