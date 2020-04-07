Москвич Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его супруга задолжали более 4,7 млн рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, задолженность супругов по коммунальным и платежам за жилую площадь составляет около 46,7 тыс. рублей.

Кроме того, Воробьеву необходимо заплатить за взыскание налогов и сборов 429,3 тыс. рублей, а за исполнительский сбор — 30 тыс. рублей.

У его жены также есть задолженность в размере более 4,197 млн рублей.

Воробьев был задержан 4 апреля. Патруль полицейских остановил его на Патриарших прудах и сообщил, что из-за эпидемии коронавируса парк закрыт и прогуливаться в нем запрещено.

В ответ мужчина оскорбил полицейских и отказался выполнять их указания, в результате чего был задержан. Тогда же на него составили протокол по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение сотрудникам правоохранительных органов»).

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, выгуле собак. Последнее разрешено делать на расстоянии не более 100 м от дома.