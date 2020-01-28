Мужчина, задержанный в декабре 2019 года в Мурманске по подозрению в подготовке теракта, признал вину. Сообщение об этом было опубликовано 27 января на официальном сайте Октябрьского районного суда Мурманска.

«В ходе рассмотрения ходатайства (о продлении меры пресечения. — Ред.) обвиняемый не отрицал свою причастность к совершенному преступлению, сотрудничает со следствием», — сообщили в пресс-службе.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей на два месяца. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее, 11 декабря 2019 года, стало известно о задержании сторонника запрещенной в России организации «Правый сектор», который готовил теракт. У него изъяли самодельную бомбу большой мощности. Взрыв планировался рядом со зданием органов местного самоуправления.