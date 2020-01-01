Житель Севастополя Степан Резуник, задержанный правоохранительными органами Украины, вернулся в Крым. Об этом в среду, 1 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова.

«Степан Резуник приехал сегодня утром в Севастополь спустя полгода после украинского плена, иными словами это не назовешь, когда человека задерживают по надуманным причинам. Теперь он вместе со своей семьей после долгой вынужденной разлуки. Символично, что Степан вернулся в Крым на поезде, который следовал из Петербурга по Крымскому мосту через Керченский пролив», — отметил Молохов.

По данным информагентства, Резуник был задержан в начале июня 2019 года при пересечении госграницы с Херсонской областью. Украинские силовики подозревали его в участии в незаконных вооруженных формированиях. За подобное обвинение грозит до восьми лет лишения свободы.

Тогда же, в июне, семилетняя Варвара Резуник записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она просила освободить ее отца из тюрьмы и вернуть его домой. В октябре 2019 года Резуник вышел из СИЗО под залог.

Отмечается, что освобождение Резуника произошло после обмена пленными между Киевом и Донбассом. Передача задержанных лиц состоялась 29 декабря в Донбассе под Горловкой.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже 9 декабря.