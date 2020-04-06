Москвич Иисус Воробьёв, задержанный после прогулки с собакой в центре Москвы, обжалует решение суда о штрафе. Об этом 6 апреля он заявил ТАСС.

«Я не согласен с доводом суда о том, что в моих действиях было неповиновение требованиям полицейских. Более того, я считаю, что требование покинуть сквер было незаконным. Ведь он был открыт: там был проход, несмотря на ограждения. И не было объявлений о том, что находиться там нельзя. Более того, там функционировал общественный туалет, там ходили рабочие, которые ремонтируют ресторан. А задержали почему-то меня. Поэтому я буду обжаловать решение о штрафе», — рассказал он.

Ранее в понедельник стало известно, что Пресненский суд Москвы оштрафовал Воробьёва на 1 тыс. рублей.

Мужчина был задержан 4 апреля. Патруль полицейских остановил его на Патриарших прудах и сообщил, что из-за эпидемии коронавируса парк закрыт и прогуливаться в нем запрещено.

В ответ мужчина оскорбил полицейских и отказался выполнять их указания, в результате чего был задержан. Тогда же на него составили протокол по ст. 19.3 КоАП («Неповиновение сотрудникам правоохранительных органов»).

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса по распоряжению мэра Сергея Собянина действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, выгуле собак. Последнее разрешено делать на расстоянии не более 100 м от дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343, всего умерли от инфекции 47 человек. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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