Несколько несовершеннолетних, задержанных накануне в кальянной в Дорогомиловском районе Москвы, привлекли к административной ответственности. Об этом 1 марта сообщил член общественного совета УВД по Западному административному округу столичного управления МВД Иван Мельников.

«Я проверил ОМВД «Дорогомилово», куда доставили подростков. Всех задержанных, а это около 75 человек, в течение трех часов забрали родители. Поскольку некоторые из этих подростков были задержаны в ходе употребления алкогольных напитков, в отношении них были составлены протоколы об административных правонарушениях», — передает ТАСС.

По словам Мельникова, все задержанные подростки проживают в разных районах Москвы. Информация о них будет передана в территориальные подразделения МВД по делам несовершеннолетних.

Ранее 29 февраля стало известно о задержании посетителей кальянной, расположенной на Кутузовском проспекте Москвы. Гостей заведения проверяли на употребление наркотиков.