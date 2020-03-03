Россияне, задержанные в Сеуле по подозрению в нелегальной трудовой деятельности, вернулись на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Приморском крае Юрия Мельникова.

Более 30 граждан России были задержаны в аэропорту Ичхон и помещены в изоляцию, заявил Мельников. Он отметил, что родственники одного из задержанных, являющегося жителем Владивостока, обратились в службу уполномоченного по правам человека в Приморском крае.

Служба подготовила обращение в Министерство иностранных дел (МИД) России, после чего были приняты меры по освобождению и возвращению россиян на родину, добавил Мельников.

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