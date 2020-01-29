Экс-сотрудники УВД по ЗАО Москвы, задержанные в рамках расследования по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не признают вину. Об этом в среду, 29 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на допросах у сейчас находятся четверо из пяти задержанных. Некоторые материалы дела, по которому их подозревают, засекречены. Отмечается, что в ближайшее время им предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в суде.

По словам информированного источника «Известий», им инкриминируются преступления по трем статьям Уголовного кодекса — 228-й («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), 286-й («Превышение должностных полномочий») и 303-й («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий. За день до этого сообщалось, что возбуждено соответствующее уголовное дело.

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Глава государства сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела.

Голунов был задержан в Москве в июне. Его обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ, однако свою вину журналист полностью отрицал.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с Голунова и увольнении полицейских, занимавшихся его делом, по итогам служебной проверки.