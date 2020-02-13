Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом 13 февраля сообщили в столичном управлении СК РФ.

«Благодаря проведению следственных и оперативно-розыскных мероприятий следствию удалось установить местонахождение матери младенца. Ей оказалась 29-летняя приезжая одного из государств Средней Азии. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения допроса в качестве подозреваемой, а также иных необходимых следственных действий», — говорится в сообщении.

Также о задержании женщины сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Уточняется, что ее задержали в Подмосковье.

Ребенка, которому на вид 2–3 месяца, 12 февраля нашли работники подземки. Женщина, оставившая малыша, попала на камеры видеонаблюдения. Правоохранители начали ее розыск. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности».