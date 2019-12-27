Полицейские задержали водителя рейсового автобуса, который попал в смертельное ДТП под Липецком 26 декабря. Об этом 27 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного МВД.

В ведомстве уточнили, что 60-летний мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, отмечает телеканал «360». В дальнейшем будет решаться вопрос о его аресте, пишет «Газета.ру».

ДТП произошло 26 декабря. Рейсовый автобус Москва–Тбилиси опрокинулся на 356-м км трассы М4 «Дон» под Липецком, в результате чего двое пассажиров погибли, еще 15 получили различные травмы. Все они являются гражданами Грузии. Сообщалось, что среди пострадавших есть один ребенок. Как уточняет «Москва 24», в момент аварии в салоне автобуса находились 19 человек.

По факту происшествия СК России начал проверку. Следствие рассматривает ряд версий случившегося, в том числе и неблагоприятные погодные условия, пишет RT.