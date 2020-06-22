В Санкт-Петербурге полиция задержала подростков, которые подозреваются в нападении на беременную женщину и ее мужа.

Накануне стало известно, что несколько несовершеннолетних избили пару музыкантов, которые играли возле станции метро «Рыбацкое». Сообщалось, что подросткам не понравился репертуар, в итоге они избили мужчину, а следом и его беременную супругу, которая бросилась защищать мужа. Женщине, по некоторым данным, сломали нос.

Как сообщили в СК, среди задержанных — граждане в возрасте от 16 до 18 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в рамках уголовного дела об умышленном причинении из хулиганских побуждений вреда здоровью средней тяжести.

РЕН сообщает, что в соцсетях появилось видео, на котором предполагаемые хулиганы признают свою вину, после чего раздеваются и позволяют выпороть себя крапивой.