Life Shot сообщает, что в Ростовской области оперативники задержали троих подозреваемых в нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова. Также информацию подтверждает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что грабители проникли в дом пенсионера, избили и пытали его и сестру, в результате чего пожилая женщина скончалась. Песков был госпитализирован.

По предварительным данным, задержанные — жители того же Азовского района, двое из них — родные братья.

"При задержании у них нашли наградные часы Пескова", — говорится в сообщении Life Shot.

Также сообщается, что следователи проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Например, к жестокому убийству 100-летнего ветерана в Башкирии, совершенному неделю назад.