Бывший координатор правозащитного проекта «Гулагу.нет» Борис Ушаков, задержанный по подозрению в изнасиловании женщины-бывшего следователя, в СИЗО совершил акт членовредительства. Правозащитник наглотался гвоздей и шурупов, из-за чего сейчас находится в критическом состоянии.

Инцидент произошёл ещё на прошлой неделе в СИЗО 4 «Медведь». Ушаков пожаловался на боли в животе. Выяснили, что он в знак протеста проглотил мелкие металлические предметы, в том числе, по некоторым данным, вилку. Хирург, который его осмотрел, не заметил угрозы. Вероятно, медики посчитали, что предметы выйдут естественным путём. Однако в понедельник ему стало хуже, и его госпитализировали в Склиф.