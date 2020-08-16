Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала «Россия 24», куда направлялись.

По словам одного из мужчин, они искали работу и откликнулись на объявление на сайте Avito. С ними связался куратор, предложивший работу по охране нефтяных объектов в разных странах. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях.

«В первую очередь, его интересовали Донбасс и Сирия. Начал задавать вопросы об участии в боевых действиях в Донбассе. Я сразу обозначил, что ни в каких боевых действиях на Донбассе не принимал участие», — рассказал россиянин, пояснивший, что на момент беседы уже был вином в запасе.

Позже с ними связались уже другие люди, заявившие, что их куратор погиб, а им предстоит отправиться на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэле. Так как они летели через Минск, им предложили временно отправиться в санаторий «Белорусочка» для отдыха, пока им заказывают билеты.

Через некоторое время их задержали белорусские правоохранители.