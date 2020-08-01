Задержанных в Белоруссии россиян поместили под стражу, сообщил Sputnik со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича.

По словам представителя ведомства, других решений в отношении них «не предполагалось».

«Нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины», — заявил Носкевич.

При этом в Минске отмечают, что большинство деталей по делу составляют следственную тайну. Сейчас белорусские следователи занимаются «активной фазой расследования уголовного дела».

Ранее президент Александр Лукашенко также заявил, что задержанные россияне не планировали лететь в Стамбул, как подчеркивают в Москве, а находились в республике с «иными целями». По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали «перебросить» в Белоруссию.

В среду белорусские власти заявили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, задержанных подозревают в намерении устроить в республике массовые беспорядки.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что власти не имеют информации о каких-либо противоправных действиях соотечественников. По словам представителя Кремля, у этих людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии и находились в Белоруссии транзитом.

Сегодня сотрудники посольства в Минске встретились с задержанными. Глава дипмиссии Дмитрий Мезенцев отметил, что Москва считает обвинения Минска необоснованными и надуманными. В российском МИД также подчеркивали, что позиция белорусских коллег вызывает недоумение.