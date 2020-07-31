Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта», за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

«Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан России, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул Турецкой республики, однако, как выяснено следствием, лететь туда они не намеревались», — сказал Агафонов в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

В российском МИД, комментируя произошедшее, ранее заявили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Агафонов в эфире ОНТ заявил, что «группа была организована и управлялась по военным стандартам, в мессенджере WhatsApp была создана группа… с обозначенной целью для управления личным составом». «Участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта. Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы», — сказал следователь.

Он уточнил, что, согласно этим показаниям, 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию, два — на Кубу, один — в Сирию, один «вообще не знал, куда летит», трое от дачи показаний отказались.

Замначальника отдела по обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний минского аэропорта Светлана Самсикевич в сюжете телеканала рассказала, что 33 россиянина не прошли регистрацию на рейс в Стамбул, на посадку не явились, самолет вылетел с опозданием. В сюжете также утверждается, что на последующие рейсы в Стамбул россияне билеты якобы не покупали, а в минской гостинице номера на всех были забронированы еще за шесть часов до въезда в Белоруссию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.