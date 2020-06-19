Представители СМИ, задержанные в пятницу вечером в Минске во время пикета в преддверии кампании по выборам президента Белоруссии, отпущены из милиции, сообщил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

В пятницу вечером у здания Белгосфилармонии оппозиционные претенденты на пост президента Белоруссии Николай Козлов и Ольга Ковалькова установили последние пикеты в рамках этапа избирательной кампании по сбору подписей. Накануне во время подобной акции очередь из людей, пришедших на пикеты, растянулась более чем на два километра вдоль главной улицы Минска – проспекта Независимости. Люди стояли в «цепочке солидарности» около шести часов до ночи, даже после окончания работы пикетов. Затем сообщалось, что ОМОН разорвал цепь, оттеснил ее участников, проведя ряд задержаний, включая журналистов «Радио Свобода», телеканала «Белсат», Рейтер. Позже стало известно о задержании корреспондентов «Еврорадио», порталов tut.by и onliner.

«Журналистов Александру Дынько, Андрея Рябчика («Радио Свобода»), Ирину Ареховскую («Белсат»), Владимира Костина (Рейтер) освободили. Также освободили журналистов «Еврорадио», Вадима Замировского (tut.by) и Анастасию Занько (onliner)», — написал Горецкий в Facebook.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. В эту избирательную кампанию альтернативные действующему главе государства Александру Лукашенко претенденты в основном собирали подписи путем проведения пикетов, на некоторых из них люди выстраивались в очередь, чтобы отдать подпись за выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, десятки активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия. Председатель ЦИК Лидия Ермошина ранее заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого количества нарушений уже на раннем этапе, в том числе из-за проведения отдельными претендентами на пост президента не пикетов по сбору подписей, а митингов в нарушение порядка об организации массовых мероприятий.

В июне Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в несанкционированные, по его словам, митинги с нарушением законов и норм морали. На совещании в эту пятницу он заявил, что «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации.