Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

Отпущенные после задержания в Минске и вернувшиеся на родину россияне рассказали о том, как попали в Белоруссию.

Генпрокуратура РФ в пятницу сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь.

По словам одного из задержанных, сказанных в эфире телеканала «Россия 24», один из его сослуживцев откликнулся на объявление на «Авито», после чего некий Сергей Петрович, который представился куратором, предложил работу по охране нефтяных объектов как в Сирии и Ливии, так и в других странах. Первоначально речь шла о Ливии и Сирии, и звонил он с сирийского номера, сказал собеседник телеканала. Первоначально куратор просил набрать в охрану 30 человек, затем увеличил запрос до 60, 90 и потом до 180 человек, добавил он, рассказав, что от сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях — в первую очередь в Донбассе и в Сирии.

Логистикой от Москвы до пункта назначения в Сирии занималась некая Лариса Самарина, рассказали задержанные в Минске россияне. Потом охранникам заявили, что «Сергей Петрович» погиб и назначен новый куратор «Артур». Он вел разговор о том, что теперь люди едут на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэлу.

«За сутки до отлета «Самарина» сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск – Стамбул – Гавана – Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Мы их получили, и она предложила временно убыть в санаторий «Белорусочка» для отдыха», — сказал собеседник канала.

По словам россиян, вели они себя там адекватно: кто-то гулял, кто-то плавал в озере и занимался пробежками.