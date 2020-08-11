Задержанные в Минске журналисты Daily Storm находятся в посольстве и собираются возвращаться в Россию, это не депортация, а решение редакции, сообщила Mpravda.com главный редактор издания Алена Сивкова.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО «Жодино» в Минской области. По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

«Они (журналисты Daily Storm) пока в посольстве — вот что знаю. Скоро выходят, заберут вещи из отеля, и там дальше очень смутно понятно, нужно машину забрать и через границу перебраться, все обсуждают с посольством сейчас. (Журналист RT Константин) Придыбайло сейчас тоже едет к ним», — рассказала Сивкова.

На вопрос о том, была ли это депортация, главред ответила отрицательно.

«Я так понимаю, что это не депортация. Просто мы уезжаем и все», — отметила Сивкова, уточнив, что других корреспондентов в Минск Daily Storm отправлять не будет.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.