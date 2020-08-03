Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.

«В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Белорусские СМИ называют задержанных «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер».

По версии Минска, задержанные — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали перебросить в Белоруссию. Как утверждал президент республики Александр Лукашенко, они не планировали лететь в Стамбул, а находились в Белоруссии с «иными целями».

В Москве задержание россиян назвали безосновательным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с высокой долей уверенности можно сказать, что эти люди — сотрудники ЧОП, они были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс. Никаких противоправных действий не совершали, добавил Песков, подчеркнув, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.