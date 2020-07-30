Задержанные в Белоруссии граждане РФ могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов одного из иностранных государств, заявил журналистам посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Белорусские СМИ сообщили со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — сказал Мезенцев, комментируя ситуацию с задержанными россиянами.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» специально обученных иностранцев. По его словам, «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».