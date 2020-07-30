Задержанные в Белоруссии россияне пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы, дающие основание вести рабочую деятельность, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

Белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

«Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики», — сказал посол Мезенцев в эфире Первого канала.

По данным Следственного комитета Белоруссии, 33 задержанных россиянина из ЧВК Вагнера являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что «в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет». Он отметил, что не располагает каким-то данными о «каких-то военных компаниях».

Ранее Мезенцев говорил, что россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии.