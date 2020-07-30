Задержанная под Минском группа россиян должна была еще 25 июля вылететь в Стамбул, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну. Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси», — говорится в заявлении Мезенцева, опубликованном на сайте посольства.

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

По данным Следственного комитета Белоруссии, 33 задержанных россиянина из ЧВК Вагнера являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. По этому же делу проходят белорусские оппозиционные политики Николай Статкевич и Сергей Тихановский, чья супруга Светлана зарегистрирована кандидатом в президенты Белоруссии.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что «в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет». Он отметил, что не располагает каким-то данными о «каких-то военных компаниях».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько дней назад, выступая перед спецназовцами, сказал, что к уличным протестам в республике могут «подтянуть» специально обученных иностранцев. По его словам, «это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Выборы главы государства пройдут 9 августа.