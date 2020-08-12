Сотруднику «Открытой России» Артему Важенкову грозит до 15 лет лишения свободы в Белоруссии по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщил Mpravda.com его адвокат Антон Гашинский.

Ранее государственное агентство Белта опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых назвали «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников — Артема Важенкова и Игоря Рогова. СК Белоруссии сообщил, что Важенков и Рогов проходят по делу о массовых беспорядках и находятся в статусе подозреваемых. Позже Рогова освободили.

«Важенков проходит подозреваемым по возбужденному делу о массовых беспорядках. Санкция по этой статье предусматривает от восьми до 15 лет заключения», — сказал Гашинский.

По его словам, Важенков находится в изоляторе временного содержания, по закону к нему должны допустить адвоката, но это произойдет не раньше четверга. Гашинский сообщил, что в тот же день планирует встретиться со следователем, который, вероятнее всего, возьмет с защитника подписку о неразглашении.

«В Россию он пока не поедет, поедет в СИЗО, скорее всего», — сказал Гашинский.

Он добавил, что российские дипломаты занимаются вопросом возвращения Важенкова на родину.

Адвокат считает, что интерес к Важенкову со стороны правоохранителей обусловлен тем, что он представляет организацию «Открытая Россия». При этом коллегу Важенкова Игоря Рогова удалось освободить и передать дипломатам. «Разницы между ними нет никакой, просто одного успели выхватить, а второго — нет», — сказал Гашинский.

/ Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

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Разгонять собравшихся вышли силовики.

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Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

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Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

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Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

10 из 20Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске. 11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

20 из 20

Акция протеста в Минске.