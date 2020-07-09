МВД России знало о связи задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с организованным преступным сообществом «Общак» ещё с 1990-х годов. Об этом у себя в Twitter сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам депутата, помощником главы Хабаровского края был задержанный и осужденный в 2011 году криминальный авторитет Михаил Тимофеев, известный как Тимоха) был помощником Фургала. Хинштейн также утверждает, что уже будучи депутатом Фургал продолжил заниматься «сомнительным» бизнесом, связанным с переработкой металла.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали и этапировали в Москву главу Хабаровского края. Сергея Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя и организации убийств ещё как минимум двух бизнесменов. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. По делу чиновника также были арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

ОПС «Общак» в 90-е годы контролировало преступный мир Дальнего Востока. По размаху своей деятельности сообщество могло конкурировать с московской орехово-медведковской ОПГ, самой известной группировкой того времени, отмечает «Лента.ру».