В полиции Томской области рассказали о задержании мужчины, которого подозревают в продаже женщине торта под видом двух смартфонов. В региональном управлении МВД уточняют, что задержанный является жителем Карелии.

По версии следствия, он разместил интернете объявление о продаже двух популярных моделей смартфона. Жительница Северска откликнулась, и они обсудили условия сделки. В частности, посылку было обещано доставить по почте. В результате пострадавшая оценивает нанесенный ей ущерб в сумму свыше 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.