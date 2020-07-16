Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников задержан — вероятнее всего, по делу врачей, обвиняемых в торговле детьми и арестованных вчера. Он находится в спецбольнице под конвоем.

Как стало известно «», последний раз 53-летний Мельников, возглавляющий Европейский центр суррогатного материнства, выходил на связь 13 июля около полуночи. После этого его, скорее всего, задержали. Мельникова переправили в ИВС на Петровку, 38. Вечером 15 июля в изолятор вызвали медиков. У задержанного обострились старые хвори — флегмона стопы. Под конвоем бизнесмена доставили в 20-ю горбольницу.

Не исключено, что Мельников проходит по делу четырех врачей — акушеров и репродуктологов, которые были ранее арестованы Басманным судом. Медики занимались проблемами суррогатного материнства. Им вменяют уголовную статью «Торговля людьми» в рамках расследования дела об обнаружении нескольких младенцев в частной квартире в городском округе Одинцово.

Владислав Мельников — известный эксперт в области суррогатного материнства. Его центр, как он рассказывал в одном интервью, подбирал суррогатную маму Алле Пугачевой и Максиму Галкину.