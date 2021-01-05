Владимир Путин поручил профильным министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов россиянам, которые сделали прививки от коронавируса.

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По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, наличие сертификата о вакцинации (паспорта здоровья) против коронавируса указывает на то, что человек практически неопасен для окружающих. Медик напомнил, что людей с антителами невозможно отличить от остальных. А паспорт здоровья, по мнению эксперта, позволит жить прежней жизнью: путешествовать, посещать различные места, не носить маску.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко неоднократно подчеркивал, что в России вакцинация от коронавируса будет исключительно добровольной.

В начале декабря в России началась вакцинация от ковида. В ней используются препараты «Спутник V» Центра им. Гамалеи (Москва) и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России ситуация стабилизируется. Коэффициент распространения инфекции меньше единицы наблюдается в 77 регионах.