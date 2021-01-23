Онлайн-касса является важной составляющей современной электронной коммерции. Она нужна каждому современному предпринимателю. Но для каких целей? Почему в интернет-магазине невозможно обойтись без онлайн-кассы? Большинство людей, которые вели продажи через сеть не нуждались в онлайн-кассах. В 2017 году всё изменилось, поскольку был введён новый закон, согласно которому каждый бизнес должен быть с онлайн-кассой, принимающей оплату по банковской карте на сайте.

Благодаря использованию онлайн кассы https://store.normik.ru/54fz, можно соблюдать 54-ФЗ, не переживая относительно штрафов и проверок налоговой. Благодаря современным технологиям, есть возможность мгновенно передавать данные от кассы в налоговую. Можно видеть абсолютно всю статистику продаж, сменять маркетинговую стратегию, а также позволит клиентам чувствовать безопасность покупки. Потому что в случае чего, они смогут вернуть свои денежные средства.

Чек представленные в электронной и бумажной форме имеет равную силу. По этой причине, совершать покупку через интернет-магазин с онлайн кассой гораздо безопаснее, нежели в случае обычного сайта, требующего оплату непосредственно на карту. Чеки отправляются покупателям непосредственно на электронную почту или телефон. В чеке указывается вся информация, которая прописана относительно наименований товаров и услуг. Интернет-магазинам выгодней всего покупать комплексное решение, в которое входит возможность подключить онлайн-кассу на срок до трёх лет. Но когда устройство уже закончило свой срок службы, его необходимо хранить ещё пять лет согласно закону.

Если предприниматель работает с товарами, относящимся к народному художественному промыслу. Не нужно устанавливать онлайн кассы в интернет-магазинах, продающие товары религиозного характера. Если за доставку товара ответственна курьерская служба, то у неё должна быть касса, потому что эта услуга рассчитывается отдельно. Также, можно обойтись без кассы, если оплата проходит по реквизиту, почтовому переводу или посредством платёжного поручения. Всем остальным, онлайн-касса – нужна.