Участник «ССЛ» Александр Задойнов имеет двух дочерей. Старшая дочь Анастасия жила вместе с отцом в его родном городе Сочи, пока он не переехал на телестройку, тогда как младшая, Александра, осталась с мамой, бывшей участницей «Дом-2» Элиной Камирен, в Москве.



Недавно на поляне появилась 13-летняя Настя, приехавшая повидаться с папой. Ведущий телестройки Андрей Черкасов тут же обступил девочку, мучая ее вопросами об отце, и даже пригласил ее стать участницей проекта, когда та станет совершеннолетней.



Зрители же подозревают, что Настя появилась на поляне не случайно. Так, своим визитом девочка разрушила миф о том, что Задойнов – плохой отец. Ведь по ее общению с папой, как и с его женой Ксенией, было понятно, что между ними есть хорошие отношения. Напомним, в общении со своими фанатами в Инстаграм Элина заявляла, что Саша уделяет своей младшей дочери мало времени, и та его видит очень редко.