Беларусь будет «цепляться зубами» за продовольственный рынок России. Об этом 5 июля рассказал белорусский вице-премьер, который раскрыл планы на торговую экспансию республики за рубеж.

Производители сельскохозяйственной продукции из Беларуси будут стремиться усилить позиции на внешних рынках после преодоления коронакризиса и экономического спада. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам вице-премьера, основное место в планах отводится России.

«Общие подходы к упаковке, общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами, и тот сегмент, который держим сейчас, пытаемся его отстоять и даже, может быть, чуть-чуть расширить», — сообщил он.

Субботин сообщил, что Минск будет диверсифицировать экспорт, увеличивая количество стран, куда будет направляться белорусская продовольственная продукция. По его словам, это наиболее актуально, поскольку в мире может возникнуть дефицит еды из-за остановки заводов. Из-за этого появится ажиотажный спрос и вырастут цены. Вице-премьер отмечает, что это случится на фоне снижения доходов людей и падения их потребительской способности. «Так что нельзя однозначно спрогнозировать, что будет в конце года. Мы держим руку на пульсе, стараемся отслеживать тенденции на мировых рынках», — резюмировал Субботин.