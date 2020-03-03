Учительница одной из московских школ, которая не выключила в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, будет уволена, сообщили в Департаменте образования столицы.

В ведомстве сообщили, что учительница «для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа ДОНМ (столичного департамента образования), в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа», передает ТАСС.

«После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена», — добавили в пресс-службе.

Из тех, кто обращался за помощью, четверо уже вернулись к занятиям. В департаменте подчеркнули, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

Между тем старший помощник руководителя столичного Следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) Юлия Иванова сообщила о начале проверке сообщений СМИ по данному инциденту, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что более 20 детей получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в школе, которая была включена в классе в течение учебного дня.

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