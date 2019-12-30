Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев напомнил подписчикам своей страницы в социальной сети «Инстаграм» о том, что 30 декабря является памятной датой — днём рождения СССР. Валуев опубликовал на своей странице открытку, на которой написано, что СССР был образован 30 декабря 1922 года.

«Забыли уже поди», — подписал фото Николай Валуев.

Посмотреть запись можно в инстаграм-аккаунте Николая Валуева.

View this post on Instagram Забыли уже поди A post shared by Николай Валуев (@nickvaluev) on Dec 30, 2019 at 3:29am PST

Николай Валуев завершил профессиональную карьеру в 2010 году, а последний бой с его участием состоялся в ноябре 2009 года — россиянин уступил британцы Дэвиду Хэю. Всего он провёл на профессиональном ринге 53 поединка, в которых одержал 50 побед, дважды проиграл и один поединок был признан несостоявшимся.

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