Пока готовила этот материал, насчитала не меньше десяти звонов и sms от спамеров. «Мы дадим вам кредит на миллион», «автомобиль вашей мечты теперь со скидкой», «любая омолаживающая процедура за полцены». Каждого из нас засыпает реклама по телефону. Незнакомые люди вторгаются в наше личное пространство без стука, приходят, как к себе домой. И еще недавно казалось, что сделать с этим ничего невозможно, или, по крайней мере, выйдет себе дороже.

Между тем в региональных управлениях ФАС сегодня поставили на поток борьбу с распространителями телефонной рекламы. Так, на счету уральских антимонопольщиков уже десятки выигранных дел.

Не звони мне, не звони

Житель Тюмени получил довольно типичное sms: «Участвуйте в розыгрыше до 100000 рублей в декабре! Оформите бесплатную моментальную Opencard с кредитным лимитом до 300000 рублей и кэшбэком 3 процента за все покупки в любом офисе банка…». Далее следовало название одного очень известного банка, указан номер телефона, по которому можно узнать подробности.

Мужчина оказался дотошным и решил для себя, что хотя бы одного распространителя спама на чистую воду он выведет. Тем более, что и от этого банка ему приходило уже несколько сообщений. И поскольку в самом кредитном учреждении на его просьбу прекратить рассылку, никак не отреагировали, он обратился в управление ФАС по Тюменской области.

В результате антимонопольная служба завела на банк административное дело, поскольку клиент не давал согласия на рассылку ему рекламных сообщений. Как отмечают специалисты, именно согласие абонента является ключевым фактором. Без него sms или телефонный звонок признаются незаконными. Это требование закреплено частью 1 статьи 18 ФЗ "О рекламе". Причем, сам клиент не обязан доказывать, что согласия на рассылку не давал. Это должны делать распространители рекламы, — будь то банк, салон красоты, или автосалон, или оператор сотовой связи — неважно. Ну а если никаких подтверждающих бумаг они представить не могут, в таком случае, обязаны заплатить штраф.

В кредитном учреждении пытались было ссылаться на технический сбой, в результате которого пошла "гулять" рассылка. Уловка не прошла, административное дело было решено в пользу заявителя. Банку был выписан штраф в 100 тысяч рублей. К слову, штрафы с юридических лиц в таком случае немаленькие — до 500 тысяч рублей. И если представить, что на какой-нибудь центр здоровья или салон красоты подали бы иски все участники из списка рассылки, а это могут быть тысячи абонентов, ему легко грозило бы банкротство.

Реклама по наследству

Отметим, каждая пятая жалоба в антимонопольные службы на незаконную рекламу, касается именно телефонного спама.

Казус дела, которое рассмотрели в управлении ФАС по Челябинской области, состоял в том, что мужчине настойчиво звонили из очень солидного банка на номер, который действительно числился в их базе как клиентский, причем, с разрешением на рекламную рассылку. Вот только с момента заключения договора прошло несколько лет, и номер уже успел перейти новому владельцу, который совсем не жаждал получать информацию о картах рассрочки и новых кредитных продуктах.

В результате долгих разбирательств в потоке юридической казуистики и препирательств с банком административное дело разрешилось все-таки в пользу клиента. Банку был выписан штраф в 105 тысяч рублей. К слову, по закону, если компания распространяющая рекламу, не выполняет требование суда и продолжает изводить клиента спамом, штраф выписывается повторно. Иными словами, за одну незаконную sms можно заплатить от 100 до 500 тысяч и по несколько раз.

Дело муторное, но выигрышное

— Розыск нарушителей, — процесс довольно долгий, — говорит руководитель управления ФАС по ЯНАО Андрей Рогожкин. — Но их все равно в конечном итоге находят и штрафуют.

Часто процесс осложняется тем, что банки, салоны и многочисленные центры здоровья распространяют рекламу не самостоятельно, а поручают их специализированным структурам — кол-центрам и т. д. И получается, они сами, вроде как, уже и ни при чем. "Мы вам ничего не присылали". На самом деле с точки зрения закона это ровным счетом ничего не меняет. На рассылку рекламы в любом случае должно быть согласие самого абонента. А отвечает тот, кто спам прислал. Так, в Тюмени мужчине от абонента VM_Hyundai через кол-центр поступило sms: "Новый Hyundai Solaris с выгодой до 184000 рублей. Только до 31 марта!"

В результате разбирательств ответственность и была применена к ООО "СМС-центру", а именно — штраф в 100 тысяч рублей. А то, какой договор существует между автоцентром и sms-центром — это уже дело разбирательств между самими этими структурами. Очевидно, стороны отлично знают, на что идут, когда договариваются между собой.

Комментарий

Евгений Стрельников, доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ:

— То, что отлаживается механизм противодействия распространителям спам-рекламы, конечно, хорошо. Но корень проблемы, на мой взгляд, в том, что у нас в широком доступе оказываются персональные данные граждан. Стоит только человеку оставить где-то свой номер телефона, другую личную информацию, как она начинает гулять в различных базах без всякого на то его согласия. Рекламные рассылки делаются порой на десятки тысяч телефонов. Базы данных нелегально перепродаются. И для того, кто распространяет коммерческие сообщения, риск, что хотя бы один человек пойдет и отсудит свое право на "рекламную неприкосновенность", на самом деле невелик. Да и издержки в случае чего окупятся с лихвой. Нужно признать, что пока действенного отлаженного механизм, препятствующего незаконному распространению баз персональных данных до сих пор не создано. А потому сохраняется и плодородная почва для незаконных рекламных рассылок.

Как действовать, если вас достали:

1. Убедитесь, что вы сами не давали разрешение на рекламу. В некоторых случаях, при заключении договора, предположим, с банком или компанией сотовой связи, вы могли автоматически подписать согласие и на рассылку.

2. Если это не так, обратитесь к распространителю рекламы, будь то банк, салон красоты, медицинский или автоцентр, неважно. По вашему первому устному требованию, они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали.

3. В случае, если спам продолжает приходить, вам прямая дорога в УФАС. В доказательство получения незаконной рекламы к жалобе нужно приложить фотографию дисплея телефона с текстом, либо распечатку электронной почты, либо аудиозапись телефонного звонка. Кроме того, нужна заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление sms или звонка.

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