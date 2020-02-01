Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлану Лапу.

По ее словам, больной выздоравливает. Остальные люди, которые контактировали с госпитализированным, здоровы. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, они находятся под наблюдением и пока изолированы.

«Инфекция, с которой мы сегодня сталкиваемся, является воздушно-капельной, и комплекс мероприятий во многом схож. И здесь у Забайкальского края есть достаточно существенный опыт», — подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

31 января в Минздраве заявили, что принимаемые профилактические меры в связи с коронавирусом на территории России являются вынужденной и правильной реакцией.

Ранее в тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. По ее словам, в Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341. Вывоз россиян через пункты пропуска в Приморье и Приамурье начнется 1 февраля.

По последним данным, количество зафиксированных в Китае случаев заражения новым типом коронавируса превысило 11,1 тыс. человек, а число летальных исходов достигло 258.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщение крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.