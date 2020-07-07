Президент Бразилии Жаир Болсонару, заявивший о наличии у него коронавируса, чувствует себя хорошо, сообщает портал G1 со ссылкой на самого главу государства.

«Я чувствую себя хорошо, нормально, по сравнению со вчера», — сказал Болсонару.

Президент лично вышел к журналистам, чтобы сообщить им новости о своём самочувствии и результате теста на COVID-19. Болсонару, как и окружившие его репортеры, использовал маску, однако не соблюдал дистанцию. В конце общения политик отошёл от журналистов на несколько метров и снял с лица маску, чтобы продемонстрировать, что он хорошо себя чувствует.

Болсонару сообщил, что отложил планировавшиеся на конец недели поездки в штаты Баия и Минас-Жерайс и пока будет работать в дистанционном формате из своей резиденции.

Он заявил, что даже готов бы прогуляться, но, следуя рекомендациям врачей, не будет этого делать.

Шестидесятипятилетний политик активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома.

Президент страны также неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку, на которых общался и фотографировался со сторонниками, не всегда соблюдая социальную дистанцию.