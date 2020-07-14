Президент Бразилии Жаир Болсонару, заболевший коронавирусом, заявил, что уже не может больше находиться дома и ждет очередного теста в надежде скоро вернуться к нормальной работе.

«14 июля будет новый тест ПЦР, чтобы проверить, есть ли у меня вирус, или нет … Жду с нетерпением результата, потому что не могу больше сидеть дома. Я чувствую себя хорошо», — сказал он в интервью CNN Brasil.

Президент отметил, что вернется к работе, скорее всего, на следующей неделе. Болсонару подчеркнул, что пока он не избавится от вируса, будет находиться дома.

7 июля президент сообщал, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат.