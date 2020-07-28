Медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне, Австралия, заразилась коронавирусом, обнаружив перед этим странный симптом, сообщает ABC.

Моррис, работающая в отделении неотложной помощи и контактирующая непосредственно с заболевшими COVID-19 пациентами, некоторое время назад обнаружила у себя болезненное ощущение в конечностях. Медсестра очень много времени проводит на ногах и привыкла к усталости, однако в этот раз симптомы были другими.

Ее отстранили от обязанностей и взяли тест на коронавирус, который дал положительный результат. Сама Моррис заявила ABC, что пока чувствует себя не очень хорошо, но госпитализация ей не требуется.

Ранее главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва» отмечал, что коронавирус пока до конца не изучен, поэтому болезнь может проходить совершенно по-разному, в том числе и без симптомов.

Как отмечается на сайте российского Минздрава, главные симптомы коронавируса — высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Кроме того, возможны тошнота, рвота и диарея. У пожилых людей может быть бред, снижение давления и тахикардия.

По последним данным ВОЗ, всего в мире коронавирусом заразились более 16 миллионов человек. Скончался 646 641 пациент.

За последние сутки выявили 254 274 новых случаев заражения и 5490 летальных исходов.