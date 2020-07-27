Как сообщили учёные из США, наличие сахарного диабета может увеличивать риск смерти при коронавирусе нового типа в 12 раз. По их словам, заразившиеся COVID-19 диабетики в шесть раз чаще других нуждаются в госпитализации.

вирус

Диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе. Первое место — у сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отметили эксперты, для сахарного диабета характерен целый ряд осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, инсульт, ухудшение зрения, проблемы с ногами вплоть до гангрены. Самым серьёзным осложнением учёные назвали снижение иммунитета.

При диабетической патологии коронавирус представляет серьезную угрозу по нескольким причинам. Это высокий риск заражения крови, сложное затяжное течение пневмонии, а также высокая вероятность дыхательной недостаточности.

При заражении COVID-19 важно контролировать уровень сахара в крови, иначе создается благоприятная среда для размножения патогенной микрофлоры, пневмония сложно поддается лечению, изматывая без того ослабленный организм.

Всего за время пандемии в России выявили около 812 000 случаев заболевания COVID-19, свыше 13 000 человек умерли. В мире число заболевших превысило 15 миллионов человек.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила возвращение ограничительных мер из-за коронавируса. По ее словам, их придется вернуть, если россияне не будут соблюдать физическую дистанцию и другие правила безопасности. Она подчеркнула, что «если начнут расти случаи – другого способа просто не будет».

Как сообщалось ранее, международная группа ученых выяснила, почему при COVID-19 пропадает обоняние.