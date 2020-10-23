Заболевания почек увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции более чем вдвое, сообщили ученые Имперского колледжа Лондона.

почки

Медики изучили данные около 400 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема.

У 216 пациентов имелись проблемы с почками, из них скончались 107 человек (то есть около 50%). Из числа остальных пациентов без каких-либо патологий почек умерли 32 человека (21%).

— Почечная недостаточность часто встречается у пациентов, находящихся в критическом состоянии с COVID-19, — отмечается в исследовании.

Как предположили ученые, вероятность летального исхода связана с общим негативным воздействием вируса на организм, использованием токсичных средств при лечении заболевания, а также «перекрестной связью» между легкими и почками.

Ранее эксперты Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом также значительно увеличивает риск летального исхода, особенно при ослабленном иммунитете.

Как рассказала доктор медицинских наук Светлана Трофимова, одним из первых признаков ослабленного иммунитета могут быть холодные руки и ноги.

— Такое ухудшение кровообращения возникает в начале различных инфекционных заболеваний. Потому что происходит перераспределение тока крови, и кровь начинает поступать к жизненно важным органам, — сообщила врач.