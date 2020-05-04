В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом 4 мая сообщается на сайте регионального УМВД.

Два дня назад туристы потерялись в районе Марчеканской сопки из-за сильной метели. Они сами позвонили в МЧС и передали свои координаты. Через несколько часов спасатели доставили их в областной центр.

«В отношении граждан составлены административные протоколы… Материалы будут направлены в Магаданский городской суд для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении МВД.

С 18 марта в Магаданской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, предусматривающий обязательную самоизоляцию.

12 апреля сообщалось, что в Москве полицейские спасли мужчину, который выпал из окна при попытке сделать селфи, а затем оштрафовали его за нарушение самоизоляции.