Ученица седьмого класса красноярской школы, забеременевшая предположительно от 10-летнего местного жителя, попала в больницу. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил портал «ТВК Красноярск».

С каким диагнозом девочка была госпитализирована, не уточняется. По данным издания, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

О беременности 13-летней школьницы СМИ сообщили 16 января. Отцом ребенка называли четвероклассника из другой школы, с которым у нее много совместных фотографий в соцсетях. По предварительной информации, плоду уже семь недель, школьница приняла решение сохранить беременность. Врачи и родители хотят провести экспертизу на определение отцовства.

По факту инцидента полиция проводит проверку, Следственный комитет направит школе, где учится девочка, представление о ненадлежащем воспитании.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома. В ведомстве уточнили, что одна из девушек находится в законном браке с июля 2019 года. Также две других подали необходимые документы на имя директора учреждения о разрешении на заключение брака.