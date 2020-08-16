Изнасилованная в 13 лет беременная семиклассница родила дочь.

Ранее история девочки из Железногорска Красноярского края прогремела на всю страну. Сначала отцом будущего ребенка она объявила своего десятилетнего друга. Затем призналась, что в подъезде её изнасиловал 15-летний школьник.

Молодая мама пока не сообщила ни вес, не рост дочери, а также делали ей кесарево или роды были естественными. Она обещала обо всем рассказать позже, а пока она отдыхает после родов, пишет КП-Красноярск.

О вынашивании ребенка школьница регулярно писала в инстаграме, где у неё около сотни тысяч подписчиков. Также она вместе с 10-летним другом выступила на федеральном телешоу.

Позднее выяснилось, что десятилетний в силу физиологии не может быть родителем. Тогда 13-летняя девица откровенно созналась в инстаграме, что отец ребенка — не он. На самом деле она была изнасилована 15-летним старшеклассником, спортсменом. Он не давал ей прохода, шантажировал, а потом подкараулил в подъезде.

Насильник сначала признал вину, но затем отказался от своих слов. Теперь решающую роль в уголовном деле сыграет сравнительная экспертиза ДНК родившегося ребенка и предполагаемого отца-насильника.

«Я очень люблю детей, поэтому вряд ли бы простила себе аборт в будущем. Я уверена, что винила бы себя за это очень долго. Я пыталась не думать о том ужасном случае, который перевернул всю мою жизнь. Но со временем свыклась и приняла то, что Саша будет отцом, хоть и не биологическим», — написала девушка в соцсетях.

По её словам, она осознает, что в её нынешние 14 лет будет трудно растить ребенка.

«Многие говорят, что я вообще забью на ребенка. Но вы даже не знаете меня, какая я в жизни… Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют», — заявила роженица.

Ранее «Рамблер» сообщал, что изнасилованную группой парней в Москве девочку-подростка госпитализировали.