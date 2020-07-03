В Москве задержан следователь по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине Руслан Миниахметов. Как нам стало известно, ему инкриминируют получение взятки.

Сумма взятки и подробности дела не разглашаются. По предварительной информации, завтра суд рассмотрит ходатайство об аресте Миниахметова.

«Важняк» СКР известен в первую очередь тем, что вплотную занимался оппозиционером Алексеем Навальным – в частности, расследовал дело «Кировлеса». Из последних дел, находившихся у него в производстве – дело о хищении дизптоплива для обогрева правительственных дач в Крыму (по нему обвинение предъявлено руководителям крымского подразделения Федеральной службы охраны) и дело о хищениях в Национальном торговом банке.