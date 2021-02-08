Артист выздоровел два месяца назад, но все еще не восстановился полностью.

Коронавирусом переболели уже почти четыре миллиона россиян. Немало среди подхвативших вирус и знаменитостей. Многие из них делятся тем, как протекает болезнь, рассказывают, с какими осложнениями столкнулись, и, конечно, призывают поклонников быть осторожнее — ведь вирус уже унес немало жизней.

Поделился своим опытом и юморист Сергей Светлаков. Он рассказал, что столкнулся со странными последствиями которонавиуса. Светлаков заболел еще в ноябре прошлого года, он неделю лечился в больнице, однако все завершилось благополучно. Но не совсем — актер до сих пор страдает от последствий болезни.

Как рассказал Светлаков, у него пока присутствуют «постоянная усталость и немножко депрессивность», а также после перенесенного коронавируса артист буквально подсел на продукты с насыщенными вкусами.

«Столько, сколько я съел квашеной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых — я за всю жизнь столько не съел», — рассказал Светлаков журналистам.

Ксати, о внезапном пристрастии к резким вкусам и запахом говорили и другие переболевшие. А у некоторых меняется восприятие, отчего запахи даже знакомой и любимой еды могут казаться странными и отталкивающими.

Ранее эксперты выяснили, что требования о социальной дистанции для защиты от коронавируса нуждаются в корректировке.