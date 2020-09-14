Правительство задумало внедрить Национальную систему прослеживаемости товаров, которую узаконят поправками в Налоговый кодекс, сообщает ИА DEITA.RU.

Перечень товаров, данные о которых будут передаваться в эту систему, определит правительство. Такая система призвана подтвердить законность оборота товаров при их перемещении между границами стран — членов ЕАЭС.

Уже на этой неделе законопроект рассмотрят в Госдуме в первом чтении. Предполагается, что система будет введена в работу уже с 1 января 2021 года. А с 2022 года начнут взимать штрафы за непредоставление или предоставление с опозданием отчётов налоговикам об операциях с товарами, включённых в нацсистему. Причём такие штрафы грозят даже в случае отсутствия других налоговых нарушений. Штраф будет назначаться за каждый непредоставленный или просроченный документ.

Такая система слежения за товарооборотом нацелена на выявление уклонистов от таможенных и налоговых платежей.

Сейчас подобная система работает в качестве эксперимента до 31 декабря 2020 года, участие в ней пока является добровольным, но к 2024 году система маркировки и прослеживаемости товаров должна стать сплошной. Пока что маркировка в рамках «пилота» обязательна только для табачных изделий, некоторых товаров лёгкой промышленности, парфюмерии, шин, обуви и фотокамер.

Отличием Национальной системы прослеживаемости от маркировки будет то, что никакие торгово-идентификационные знаки на товары наносить не придётся, система будет распознавать товары и без них.