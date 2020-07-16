Дело о врачах, которые помогали бесплодным парам стать родителями при помощи суррогатных мам, набирает обороты. 15 июля были взяты под стражу три именитых медика и их помощница. Задержания и аресты продолжились 16 июля — ожидалось, что мера пресечения будет избрана еще четырем фигурантам. Всех обвиняют в торговле детьми, хотя многие недоумевают — где следователи СК нашли состав преступления?

Нынешние аресты, как сообщал ранее «», связаны с делом полугодовалой давности. Когда в подмосковной квартире в поселке ВНИИССОК обнаружили младенцев, рожденных от суррогатных мам. Напомним, об этом съемном жилище стало известно из-за смерти одного ребенка — малыш умер по причине внезапной детской смертности. "Скорую помощь" вызвала няня, присматривающая за малышами.

Немного больше об этой истории стало известно благодаря юристу Константину Свитневу, возглавляющего компанию "Росюрконсалтинг". Организация берет на себя юридическое сопровождение рожденных от суррогатных матерей детей.

— Квартиру в Одинцово сняли биологические родители — это были граждане Филиппин. Причем одна пара — весьма высокопоставленные люди, первые лица государства. Они нашли квартиру, наняли няню, пока готовились бумаги. В чем тут нарушение?

— Говорят, эти дети едва ли не в подполье появились на свет?

— Что за бред?! Все родились в роддомах, причем одна мама рожала по полису ОМС.

— Почему один младенец умер?

— Отец этого ребенка был стерилен, то есть он не мог иметь ребёнка естественным образом, у него не было живых сперматозоидов в сперме. Он приехал в клинику, там ему провели операцию, извлечение сперматозоида из ткани яичка, затем культивировали эти эмбрионы. Потом перенесли все это суррогатной матери, слава богу, наступила беременность. Но в силу отягощённой наследственности или же в силу того, что были какие-то патологии в ходе беременности, такое случается, ребёнок родился больным. Его госпитализировали в Филатовскую больницу, где осуществляли прокол и выкачивали жидкости, затем отправили домой, в съёмную квартиру, которая была подобрана его биологическими родителями. 9 января случилась трагедия ребенок, к сожалению, скончался перед приездом биологических, родных родителей.

— Филиппинцы законно хотели стать родителями в России?

— Конечно. Со штампом пересекали границу, обследовались, все как положено, они получили свидетельство о рождении этих детей.

— Почему не удалось забрать детей?

— Им не хватило нескольких документов, поэтому они вернулись на Филиппины, потом случилась пандемия, границы закрылись. Сегодня они сходят с ума, потому что не видели своих детей больше полугода.

— Где малыши находятся сейчас?

— Мы не знаем. Филиппинцы забрасывают письмами Следственный комитет, но ответа нет. Готовы сдать генетический анализ, чтобы подтвердить родство. От них скрывают местонахождение малышей. Следователи не могут объяснить основание для изъятия из семьи. Если иностранцы предъявят иск России, то будут правы. Мы считаем, что следователь, которая ведет расследование, дезинформирует главу СК!

На данный момент в деле 8 фигурантов. 15 июля на 2 месяца были арестованы эмбриолог Тарас Ашитков, его компаньонка репродуктолог, акушер-гинеколог Юлиана Иванова, врач высшей категории, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти и помощница Валентина Чернышова. Последняя ухаживала за суррогатными мамами во время беременности.

— Вы знакомы со всеми арестованными врачами? – спрашиваем у Свитнева.

— Начнём с того, что не все арестованные являются врачами! Тарас Вячеславович Ашитков — один из лучших эмбриологов в мире, им гордится страна. Лилия Панаиоти — врач с огромнейшим опытом, которая помогла тысячам женщинам. Валентина Чернышова работала курьером за три копейки, она возила памперсы и витамины суррогатным матерям, просто помогала, так ее представили как гинеколога и замели туда же, в тюрьму. А у нее случаются атаки, начинает задыхаться, когда волнуется. Если бы накануне к ней не приехала «скорая помощь» во время задержания, то Чернышова была бы сейчас не в тюрьме, а на небесах.

16 июля предполагалось избрать меру пресечения директору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову. Он — один из известнейших специалистов в своей области. В свое время Мельников рассказывал журналистам, что его клиника поставляла сурдомамочек в медучреждение, благодаря которому стали родителями Алла Пугачева и Максим Галкин. Кстати, накануне суда Мельников прямо из ИВС на Петровке был вынужден обращаться за медпомощью — обострились флегмона. Его доставляли в 20-ю горбольницу, где оказали медпомощь и отправили в Басманный суд.

Также предъявлено обвинение юристу в области суррогатного материнства Роману Емашеву, переводчику Кириллу Анисимову. Он закончил Военный университет, владеет английским и китайским языками.

Никто из задержанных вину не признает.

— Дело сфабриковано на 100 процентов. В России не запрещено суррогатное материнство, а все документы оформлены согласно нашему законодательству. У каждого ребенка есть родители, которые мечтают наконец их забрать, — комментирует Свитнев.

Впрочем, положение самого Свитнева — достаточно сложное. Появилась информация, что его могут объявить в международный розыск (бизнесмен находится за границей).

Всем предъявлено обвинение по статье 127.1 — торговля людьми с отягчающими обстоятельствами (совершено группой лиц, повлекло смерть человека). Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.