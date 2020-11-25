В России в течение суток скончались 507 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 37 538.
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За сутки зафиксировано 507 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 37 538 человек», — говорится в заявлении.
Днём ранее в стране умер 491 пациент с коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал тревожным рост уровня смертности от коронавируса в стране.