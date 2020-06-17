В России за сутки зафиксировано 194 летальных случая среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 7478 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее скончались 193 человека с подтверждённым COVID-19.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал носить медицинские маски на улице при большом скоплении людей и минимальной социальной дистанции.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.