За сутки в России зарегистрировали 11 493 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью по данным на 8 октября. Напомним, рекорд был датирован 11 мая — 11 656.

Выписаны из больниц 7054 человека, 191 умер.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала оценку нынешней эпидемиологической ситуации в стране. Она сообщила, что обстановка осложняется, но власти и отраслевые ведомства вели соответствующую подготовку.

Также она призналась, что в большинстве регионов России участились случаи заражения коронавирусом. Общественная служба новостей рассказала о каких конкретных регионах идет речь и грозит ли России новые ограничения. В России побит рекорд по суточному приросту больных коронавирусом